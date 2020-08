LIVE Vagnati presenta Rodriguez - Toro.it

La conferenza stampa del direttore sportivo del Torino, che presenta Ricardo Rodriguez: ecco le parole dell’uomo mercato granata

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati presenta in conferenza stampa Ricardo Rodriguez, primo acquisto del calciomercato granata. Ecco le sue parole: “E’ la mia prima presentazione di un nuovo calciatore del Toro. Sono molto felice che questo primo trasferimento sia Ricardo, perché nel mio ruolo prima del calciatore – ha fatto due mondiali, più di 90 partite al Milan e ha giocato in Europa – c’è anche la volontà di prendere calciatori che abbiano la consapevolezza del loro ruolo. E’ prima di tutto uomo. Ha grandi qualità umane e da calciatore, sono molto contento di averlo messo subito a disposizione del mister. Non voglio mettergli troppa responsabilità, ma ora Ricardo è un esempio per tutti i compagni”.

Sulla trattativa per Rodriguez: “Lui è un leader, è un dato di fatto, deriva dal vissuto della carriera, che lo porta ad essere un punto di riferimento per gli altri. L’allenatore ha firmato un paio di settimane fa con noi: nel momento in cui abbiamo fatto le prime riunioni abbiamo deciso di puntare su Rodriguez, che era in una situazione borderline nel Milan, potevamo parlare di questo”.