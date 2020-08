LIVE Rodriguez si presenta: la conferenza stampa - Toro.it

La conferenza stampa di presentazione di Ricardo Rodriguez, nuovo acquisto del Torino. Il terzino arriva dal Milan e ritrova Giampaolo

E’ arrivato al Filadelfia nel giorno del raduno, in concomitanza con l’ufficialità del suo acquisto. Ricardo Rodriguez è ormai da qualche giorno un nuovo terzino del Torino di Giampaolo. E oggi, 22 agosto 2020, si presenta in conferenza stampa. “Voglio dire grazie perché siete in tanti, dico grazie anche al direttore, all’allenatore e al presidente che mi hanno dato fiducia. Ho giocato tre anni al Milan e mi piace giocare qua in Italia. Ho scelto il Toro perché hanno fatto tanto per me, mi volevano tanto: per me questo è importante, voglio fare bene qui”.

“Giampaolo conosce le mie qualità, sa quello che posso dare alla squadra. Se ho voglia di rivincita? Ho dimostrato tanto, voglio continuare a farlo, voglio fare bene, provando in tutte le partite, aiutando i giovani”.

“Con l’esperienza che ho posso sicuramente aiutare i calciatori giovani. Quando un calciatore ha bisogno di un aiuto io sono qui”. Sulla storia del Torino: “Io conosco la storia granata, ho visto qualcosa in città, ma avrò tempo di approfondire. E’ un club molto importante, con una squadra forte”.

Ancora su Giampaolo: “Per come lo conosco io, a lui piace giocare, tenere la palla, giocare sempre bene. Lui capisce tanto di calcio, ha fatto tanto bene nelle squadre in cui ha militato, anche se nel Milan ha avuto poco tempo”.