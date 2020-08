Falque è tornato a Torino: allenamento personalizzato al Filadelfia

Di rientro dal prestito al Genoa, oggi Falque si è allenato al Filadelfia: sessione personalizzata per il numero dieci del Torino

La squadra granata si è ritrovata oggi al Filadelfia ancora per una doppia sessione di allenamento. Parte atletica e tattica equamente suddivise nel corso della giornata. Si è rivisto Iago Falque, rientrato dal prestito col Genoa e allenatosi al Fila avendo ottenuto dal Grifone una deroga per poter partecipare alle sedute con il Torino prima del 31 agosto. Evidente, quindi, la decisione del Genoa di non riscattarlo.