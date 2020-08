Linetty, messaggio di Vagnati alla Samp. Il Toro vuole lo sconto - Toro.it

Calciomercato Torino / “Non ci facciamo prendere per il collo”: così Vagnati, commentando le trattative. Messaggio alla Sampdoria per Linetty?

Il tempo non è un alleato, anche se il Torino sta lavorando “senza ansie” sul mercato, Vagnati dixit. Eppure per Linetty la trattativa, più che lunga, si sta facendo logorante. Tra Torino e Sampdoria c’è tensione, perché le pretese blucerchiate non calano e i granata invece continuano a insistere per lo sconto, giocando tutto sulla volontà del calciatore, che vuole lasciare Genova e ha un ottimo rapporto con Giampaolo. E così non è peregrino pensare che la frecciata del ds granata in conferenza stampa fosse rivolta proprio al club ligure: “Non ci facciamo prendere per il collo da nessuno”.

Vagnati mostra i muscoli, ma la Sampdoria…

Sarebbe una bella traduzione, in effetti, per il clima che si respira attorno all’operazione Linetty, che resta aperta ma complicata. Citiamo ancora Vagnati: “La nostra strategia sul mercato è costruita in relazione alle disponibilità delle altre società nel vendere”.

Da parte della Samp questa disponibilità ci sarebbe anche, ma senza sconti. O perlomeno senza la cifra da super saldi che, al momento, Cairo ha messo sul piatto (ovvero i celebri 7 milioni di euro). L’uomo mercato granata deve, da un lato, lavorare in un contesto che ancora procede a rilento; dall’altro ha invece le precise richieste del suo allenatore, per il quale la mezzala polacca è al momento la priorità.

Gli equilibri per gridare alla svolta ancora devono essere trovati. Intanto Vagnati ha provato a mostrare i muscoli: il Toro vuole avere voce in capitolo nel fissare il prezzo per Linetty. Ma dovrà alzare il tiro, per ammansire Ferrero e Osti.