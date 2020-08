Lyanco: la sua cessione può liberare uno slot da extracomunitario

Calciomercato Torino / Se Lyanco dovesse essere ceduto si libererebbe un posto da extracomunitario, ma solo se il brasiliano si accaserà all’estero

C’è chi viene e chi va ed ora più che mai il Torino sta vivendo questa situazione. La rivoluzione targata Giampaolo potrà dar vita anche a partenze eccellenti. Tra i giocatori che potrebbero allontanarsi definitivamente dalla Mole c’è Lyanco che, come anticipato su queste colonne, resta uno degli obbiettivi dello Sporting Lisbona. In caso di addio del brasiliano, il Toro trarrebbe vantaggio non solo dal punto di vista economico: si liberebbe infatti uno slot per un eventuale extracomunitario (ma solo se il brasiliano sarà ceduto fuori dai confini italiani). Un’opportunità in più per i granata di accontentare Giampaolo perché in quel caso il Torino potrebbe acquistare un giocatore extracomunitario dall’estero.

Lo Sporting Lisbona vuole uno sconto sul cartellino di Lyanco

C’è però prima da trovare un accordo che accontenti tutte le parti tirate in causa, che per ora restano lontane. L’oggetto dell’attrito venutosi a creare è il prezzo del cartellino del difensore. La cifra stabilita dal Toro corrisponde a 15 milioni. I portoghesi, dal canto loro, la considerano eccessiva e non sono disposti a cedere. I due club sono entrati in una fase di stallo, da cui uscire in caso di abbassamento delle pretese da parte di uno dei due soggetti in questione.

Toro, le parti vogliono chiudere in fretta l’affare

Una virata definitiva sull’idea iniziale di portare Lyanco ai Leões da parte dello Sporting è comunque da escludere. Proseguono infatti i contatti con l’entourage del giocatore e con la società granata, che spera di concludere l’affare al più presto. La difesa è il reparto che più verrà smantellato nel corso della sessione di mercato estivo, per riadattarla al gioco di Giampaolo. Il brasiliano è infatti solo il primo della lista dei partenti, ma anche tra quelli che potrebbero approdare in una meta diversa dal Torino in fretta.