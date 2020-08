Lyanco, l’agente a Lisbona: Torino e Sporting cercano l’accordo sul prezzo

Calciomercato Torino / C’è distanza con lo Sporting Lisbona per la valutazione del cartellino di Lyanco, ma la trattativa è in atto: l’agente è in Portogallo

Si sta svolgendo in Portogallo la trattativa che, al momento, monopolizza il fronte delle uscite. A far da tramite tra il Torino e lo Sporting Lisbona è uno degli agenti di Lyanco, difensore centrale pronto a salutare i colori granata nel corso della sessione di calciomercato. Le parti sono al lavoro da giorni: per il brasiliano i Leoes sarebbero destinazione gradita e al Toro farebbe comodo cederlo all’estero per liberare uno slot da extracomunitario da riempire, eventualmente, con un acquisto. Ma la distanza, ancora qualche ora fa, appariva non trascurabile.

Torino e Sporting lavorano per chiudere

Cairo e Vagnati valutano Lyanco 15 milioni – in granata arrivò per 6 più bonus dal San Paolo -, cifra ritenuta eccessiva dallo Sporting. Oggi, come vi avevamo preannunciato, l’agente del calciatore è volato nella capitale sull’Atlantico con il desiderio di appianare le divergenze sul prezzo tra i club.

Mettersi d’accordo in breve tempo è l’obiettivo: il mercato post-covid richiede di accelerare le pratiche. Ma il Toro non vuole fare sconti per quello che reputa un pezzo pregiato della rosa.