Torino, Bonaventura in stand-by

Calciomercato Torino / Giacomo Bonaventura resta nel mirino della società granata ma al momento la trattativa si è bloccata

La trattativa per Giacomo Bonaventura si è ora bloccata. Il Torino è stato tra i primi club a muoversi per il centrocampista, che ha di fatto già lasciato il Milan nonostante il suo contratto scada a fine mese, ma nel corso delle settimane la concorrenza è aumentata. Bonaventura, che negli scorsi giorni è convolato a nozze con la sua Federica, si è preso ancora qualche giorno di tempo prima di prendere una decisione sul suo futuro: vorrebbe tornare all’Atalanta, squadra nella quale è cresciuto, ma i bergamaschi non sono convinti dell’affare, sta valutando anche le altre proposte ricevute, tra cui quella del Torino.

Il corteggiamento dei granata a Bonaventura è cominciato con Massimo Bava, quando era ancora il direttore sportivo del Toro. Da lì i primi contatti con il procuratore del calciatore, Mino Raiola. Davide Vagnati ha poi portato avanti i contatti con l’agente ma in maniera meno convinta, anche perché le priorità il direttore tecnico sembrano essere altri giocatori, come quei Karon Linetty e Rade Krunic che sono stati richiesti espressamente dal neo tecnico Marco Giampaolo. La pista che porta a Bonaventura non è però stata del tutto abbandonata: ora però gli sforzi di Vagnati sono orientati verso altri obiettivi.