Lyanco sempre più tentato dallo Sporting Lisbona: l’agente vola in Portogallo

Calciomercato Torino / Nei prossimi giorni il procuratore di Lyanco incontrerà i dirigenti dello Sporting Lisbona: il club lusitano attira il difensore

Un Toro da rifondare in vista della prossima stagione e Vagnati si sta già muovendo per dare il via alle trattative. Tra i reparti che più verranno stravolti c’è la difesa, passata da essere considerata una delle migliori in Serie A ad una delle peggiori. Sono tanti i giocatori in procinto di lasciare il Torino ed uno degli ultimi ad essersi aggiunto alla lista è Lyanco. Il brasiliano, visto più volte in campo in questo finale di stagione, ha deluso enormemente le aspettative, non riuscendo a sfruttare le occasioni concessegli da Longo. Ha quindi scelto di aprirsi a nuove possibilità e sono subentrati alcuni club a contenderselo.

Calciomercato Torino: Lyanco, l’agente vede lo Sporting Lisbona

Primo fra tutti lo Sporting Lisbona, che ha già fissato un incontro con l’agente di Lyanco per avviare le trattative, come già anticipato su queste colonne. I portoghesi, che hanno chiuso la stagione al quarto posto in classifica, potrebbero offrire al difensore granata l’occasione di tornare a essere protagonista in Europa League. Il Toro ha già fissato il prezzo del cartellino e difficilmente lascerà partire il brasiliano per meno di 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni il procuratore di Lyanco è atteso proprio a Lisbona dove incontrerà i dirigenti dello Sporting e ascolterà la loro proposta per poi portarla a Urbano Cairo.

Calciomercato Torino: anche il Bologna sul difensore

Per Lyanco resta però viva anche la pista Bologna, nonostante lo Sporting Lisbona sia in netto vantaggio nella trattativa. Sinisa Mihajlovic rivorrebbe il difensore del Toro, che nel 2019 aveva fatto bene con lui nei sei mesi in cui è stato in prestito in Emilia. il ds felsineo Walter Sabatini proseguirà il proprio pressing sul giocatore puntando sul fatto che le cose migliori le ha finora fatte vedere proprio con Mihajlovic allenatore. “E’ se stesso solo con Sinisa, dovrebbe capirlo” aveva dichiarato negli scorsi giorni. La palla ora passa al giocatore: la sua volontà potrebbe incidere sulla destinazione finale.