Vagnati incontra il Milan: trattativa anche per Krunic

Calciomercato Torino / Ricardo Rodriguez non è l’unico rossonero che interessa ai granata: discorsi avviati anche per Rade Krunic

Il possibile passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino sarà l’argomento principale di discussione nei colloqui tra Davide Vagnati e i colleghi rossoneri. Ma non sarà l’unico. C’è anche un altro calciatore della squadra di Stefano Pioli che interessa molto ai granata: Rade Krunic. Quest’oggi il direttore tecnico del Toro è atteso a Casa Milan dove cercherà di trovare un accordo per il terzino svizzero ma il suo obiettivo è anche quello di dare un accelerata anche alla trattativa per il centrocampista bosniaco.

I desideri di Giampaolo

Così come Rodriguez, anche Krunic è un giocatore che è stato richiesto espressamente da Marco Giampaolo: il tecnico lo aveva conosciuto e allenato una prima volta nella stagione 2015/2016 all’Empoli (la prima in Italia della mezzala), lo aveva poi ritrovato una seconda volta proprio a Milano nella breve esperienza dello scorso anno. La trattativa per Krunic e quella per Rodriguez sono slegate fra loro ma, anche in questo caso, l’affare non sembra essere impossibile: di fronte a un’offerta adeguata il club rossonero è infatti disposto a lasciar partire il calciatore.

Calciomercato Torino: Krunic, le richieste del Milan

L’offerta adeguata, tradotta in soldoni, è 8 milioni di euro: è questa la cifra che Paolo Maldini e Frederic Massara chiedono per il cartellino del centrocampista. La stessa cifra spesa un anno fa per acquistarlo dall’Empoli. Difficilmente un accordo verrà trovato nelle prossime ore (considerato che l’argomento principale dell’incontro è Ricardo Rodriguez) ma Vagnati non ha intenzione di protrarre la trattative per tempi troppo lunghi, anche perché fra circa due settimane inizierà il ritiro a Biella e Giampaolo vorrebbe poter lavorare con una squadra il più possibile completa. I colloqui delle prossime ore tra il direttore tecnico del Torino e i dirigenti del Milan potrebbero aiutare ad accorciare i tempi.