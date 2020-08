Torino-Milan: per Rodriguez l’accordo è vicino

Calciomercato Torino / Il Milan chiede 4,5 milioni per il cartellino di Ricardo Rodriguez: l’intesa può essere trovata in tempi brevi

Il primo rinforzo per Marco Giampaolo potrebbe arrivare nei prossimi giorni: parliamo di Ricardo Rodriguez. Fino a quando le firme non sono state poste sui contratti nel calciomercato (per qualunque trattativa) il condizionale è sempre d’obbligo ma, al di là della prudenza, la strada che ha intrapreso Davide Vagnati sembra essere quella giusta per arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo del direttore tecnico granata è quello di chiudere l’affare in tempo brevi, per questo motivo ha già messo in agenda gli appuntamenti con l’entourage del terzino e con i colleghi rossoneri: già quest’oggi il dt granata è atteso a Casa Milan.

Calciomercato Torino: Rodriguez, le richieste del Milan

Per il cartellino di Rodriguez il Milan chiede 4,5 milioni di euro: una valutazione non molto differente da quella fatta dal Torino per il calciatore, per questo motivo sembra che l’accordo possa essere trovato a stretto giro di posto. Il terzino svizzero ha ancora un anno di contratto con il club rossonero ma non rientra nei piani di Stefano Pioli: per non perderlo a parametro zero fra un anno il Milan è disposto a cederlo a una cifra ben inferiore a quella spesa per acquistarlo nell’estate del 2017 dal Wolfsburg. All’epoca furono necessari 15 milioni.

Appuntamento tra Vagnati e il procuratore del terzino

Oltre a quella di oggi, l’altra giornata chiave per riuscire a chiudere l’affare Rodriguez potrebbe essere quella di domani, quando Vagnati incontrerà Gianluca Di Domenico, l’agente del calciatore: il direttore tecnico e il procuratore dovranno discutere della durata del contratto e dell’ingaggio ma, anche in questo caso, la strada non sembra essere in salita. D’altronde lo stesso Rodriguez è consapevole della stima che Giampaolo nutre per lui e che al Torino potrebbe giocare con continuità: un fattore determinate per poter essere tra i 23 che rappresenteranno la Svizzera ai prossimi Europei.