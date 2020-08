Torino su Rodriguez: il Milan è pronto a cederlo

Calciomercato Torino / Su indicazione di Giampaolo, Vagnati ha avviato la trattativa per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro che è appena rientrato al Milan

Lo ha conosciuto lo scorso anno nella sua breve avventura al Milan e lo ha quasi sempre schierato nell’undici titolare, ora Marco Giampaolo lo rivorrebbe anche al Torino: parliamo di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro di nazionalità svizzera che è in uscita proprio dal club rossonero. Il direttore tecnico Davide Vagnati, su indicazione proprio del nuovo allenatore granata, ha dato il via alla trattativa per il calciatore, che ora è tornato in Italia dopo la breve parentesi nei Paesi Bassi con la maglia del PSV Eindhoven.

Rodriguez titolare con Giampaolo, poi il prestito al PSV Eindhoven

Dopo l’addio di Giampaolo, e l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, Rodriguez lo scorso anno non aveva praticamente più visto il campo: a gennaio si era così trasferito in prestito in Olanda diventando subito uno dei titolari del PSV. Sei presenze in totale con la maglia biancorossa della squadra di Eindhoven prima del blocco dell’Eredivise a causa del Covid-19 (blocco che in Olanda è stato definitivo e il campionato non è più ripreso). Ora è rientrato al Milan ma è pronto a fare nuovamente le valigie e cambiare squadra.

Calciomercato Torino: Vagnati ha fretta di chiudere l’operazione

Nei prossimi Vagnati incontrerà l’agente di Rodriguez per cercare di arrivare al più presto a un accordo: il terzino ha ancora un anno di contratto con il Milan ma i dirigenti rossoneri sono pronti a cederlo per non perderlo poi a titolo definitivo fra un anno. Il dt granata spera di arrivare al più presto a un accordo, anche perché fra un paio di settimane Marco Giampaolo si ritroverà con la squadra per iniziare la preparazione e spera di averla il più completa possibile.