Come vi avevamo anticipato, sarà Biella la sede del ritiro estivo del Torino: i granata lavoreranno allo stadio Vittorio Pozzo dal 22 agosto al 5 settembre

L’ufficialità non c’è ancora ma il ritiro estivo del Torino a Biella è ormai tutto definito: la squadra di Marco Giampaolo inizierà il proprio lavoro allo stadio Vittorio Pozzo sabato 22 agosto e lo terminerà due settimane dopo, sabato 5 settembre. Gli allenamenti e le amichevoli (queste ancora in fase di definizione) si svolgeranno tutte nella casa de La Biellese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Lo stadio Vittorio Pozzo, in questa stagione, ha già ospitato una volta il Torino. O meglio, la Primavera granata: è proprio lì che si è infatti giocato il match di Coppa Italia contro il Milan vinto ai calci di rigore dalla squadra rossonera.