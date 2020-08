Izzo, l’Inter (per ora) è più lontana: in lizza anche Atalanta e Fiorentina

Calciomercato Torino / L’Inter è per ora è più fredda su Izzo. Ma il difensore piace anche ad Atalanta e Fiorentina

Nell’allenamento di mercoledì al Filadelfia, Marco Giampaolo lo ha messo terzino in una prima bozza di difesa a quattro. Lì, Armando Izzo ha giocato anche con Mazzarri e Longo, nei rari momenti in cui si rendeva necessario cambiare assetto: ma non è immaginabile che sia quella la sua collocazione nel 4-3-1-2. Era solo una prova in una sgambata e ci guardiamo bene da trovare in essa un indizio di mercato. Eppure, in relazione al difensore campano, i discorsi riguardanti le trattative non sorgono mai senza fondamento. Perché il 5 – che potrebbe lasciare il Toro – piace a tanti, in Serie A. All’Inter, al momento, un po’ meno di qualche settimana fa. Perché i nerazzurri, in difesa, preferiscono puntare su Marash Kumbulla del Verona.

Fiorentina e Atalanta sondano il terreno

Il centrale albanese è vicino al passaggio in nerazzurro, anche se manca l’intesa definitiva tra Marotta e gli scaligeri. E per ora è difficile pensare che il dg ex Juve possa affondare il colpo anche per Izzo.

Ma il Toro ha incassato almeno altri due, importanti, apprezzamenti. Di quello dell’Atalanta vi avevamo parlato su queste pagine: la Dea gioca con la difesa a tre e disputerà la prossima Champions League, palcoscenico ben gradito al calciatore. Se ne riparlerà. E lo stesso accadrà con la Fiorentina, altro club che ha mostrato interesse. Qualora partisse Milenkovic, la società di Commisso avrebbe individuato nel classe 1992 il degno sostituto.