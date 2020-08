Sirigu, Cairo allontana l'addio. Ma si rischia un nuovo caso Nkoulou - Toro.it

Calciomercato Torino / Sirigu e Cairo sono ai ferri corti da mesi. Il presidente: “Lui non ha chiesto la cessione”. Ma c’è altro, oltre le rassicurazioni

Il discorso pubblico di chi dirige non è mai neutro, è anzi sempre strategico. Ecco perché rischia di essere fuorviante, fermarsi alla superficie delle parole che Urbano Cairo ha riservato alla vicenda riguardante Salvatore Sirigu. Il presidente del Torino ha allontanato con forza gli spifferi di un possibile addio del portierone granata, in conferenza stampa: “Io sono amico di Branchini, il suo procuratore: l’ho visto a Forte dei Marmi e non mi ha detto nulla. Non mi ha mai detto che Sirigu ha chiesto di essere ceduto”. Eppure, oltre a questo, c’è altro. E l’assist per approfondire lo ha offerto proprio il patron granata, ricordando la vicenda Nkoulou che fu il caso dell’agosto 2019.

Sirigu e Nkoulou: analogie e differenze

Al camerunense era stata promessa la cessione – ne parlò con l’allora ds, Petrachi -, ma alla fine Cairo forzò la mano e lo confermò (“fu un errore”, ha ammesso), pur trovando resistenze nel calciatore e nel suo agente, contrariati dal cambio di prospettive.

Sono situazioni diverse, certo. Ma l’esito rischia di essere lo stesso, ovvero di trovarsi in casa un calciatore che preferirebbe andare altrove. Sirigu e il club – lo si scrive da tempo ormai – non sono in buoni rapporti: la stagione logorante ha creato una frattura pressoché insanabile tra il numero uno e la dirigenza del club. E’ questo il motivo principale che spinge il calciatore a cercar casa in un’altra squadra. Anche se, al contrario di quanto successo con Nkoulou, di promesse non ve ne sono state.

Il Torino cerca un portiere e aspetta l’offerta giusta

Che ci sia però un grosso ostacolo è evidente nelle – strategiche, ripetiamo – parole di Cairo. Né il Torino, né Sirigu, hanno in mano l’offerta giusta per salutarsi. La Roma è la destinazione più accreditata, ma i giallorossi hanno in casa lo spinoso Pau Lopez, pagato profumatamente appena un anno fa e difficile da cedere.

Manca ancora, insomma, un pezzo del puzzle. Ma il fatto che prima o poi possa spuntar fuori lo si legge nell’opera di Vagnati, che sul mercato sta cercando un portiere titolare, e anche tra le righe del discorso del ds, che parlando di Sirigu ha affermato: “Di sicuro non siamo terra di conquista per nessuno e chi vuole giocatori del Torino deve avere un certo tipo di argomento”. Tradotto: la proposta, se congrua, verrà ascoltata. E la permanenza di Sirigu sotto la Mole è più in bilico di quanto non emerga dalle esternazioni di Cairo.