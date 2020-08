Dall’Argentina: offerta del Torino per Fausto Vera

Il suo club lo valuta 10 milioni, il Torino ne avrebbe offerti invece 6: per il centrocampista Fausto Vera anche la concorrenza del Cska

Dall’Argentina, riportata dal portale TyC Sportsm rimbalza la notizia secondo cui il ds granata Vagnati avrebbe offerto alla squadra dell’Argentinos Juniors 6 milioni per assicurarsi il centrocampista classe 2000 Fausto Vera. Il ventenne argentino, che nel 2018 ha esordito in Prima squadra, ha preso anche parte nel 2019 al Sub-20, è un profilo sul quale hanno messo gli occhi anche altre squadre, tra cui il Cska che avrebbe fatto un’offerta, seppur inferiore, per il regista. L’Argentino Juniors, il club nel quale è cresciuto, avrebbe ritenuto bassa la cifra proposta dal Torino fissando a 10 milioni il prezzo del cartellino del giocatore.