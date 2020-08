Giampaolo insiste per Linetty: il Torino ci prova, la Samp fa muro - Toro.it

Calciomercato Torino / La Sampdoria sa di avere la possibilità di non calare le pretese, al momento: Linetty è nel mirino, ma non è facile

“E’ un giocatore forte”. Marco Giampaolo si è trattenuto, nella conferenza stampa di presentazione a nuovo allenatore del Torino. Perché Karol Linetty, per lui, è una prima scelta, è la richiesta precisa alla società che lo ha messo sotto contratto: con la mezzala polacca e un regista, pensa il tecnico, il centrocampo sarebbe puntellato. Ma serve agire in fretta. Qui sta il nodo. Perché tra Toro e Sampdoria è in corso un faccia a faccia che è a metà tra il braccio di ferro e lo stallo alla messicana. Va avanti tra offerte e silenzi, non i giusti presupposti per concludere la trattativa in tempi rapidi.

La Sampdoria si mette di traverso. E il Torino…

Il Doria è fermo sulla valutazione a due cifre, il Toro lavora per abbassarla a qualcosa di più dei 7 attualmente in ballo. Con poco successo, fin qui. Perché se è vero che il calciatore è propenso a partire e ritroverebbe volentieri il suo ex allenatore, è anche vero che l’insistenza granata – non seguita da un aumento del conguaglio economico – mette la Samp in una posizione di favore.

Ferrero e il suo direttore sportivo, Osti, sanno di poter aspettare. Hanno la ragionevole certezza di poter arrivare, alla fine, ad incassare quanto richiesto. Non la pensano così Vagnati e Cairo, al momento bloccati però dalla fermezza della controparte.

Anche per questo, i dirigenti granata si stanno guardando intorno. Hanno sondato Valoti nelle scorse settimane e lo stesso hanno fatto con Barak dell’Udinese. L’uno e l’altro, però, verrebbero dopo Linetty nella lista delle priorità di Giampaolo. Che insiste per avere con sé il “giocatore forte” che è anche un suo pupillo.