Cercato la scorsa estate e nel mercato di gennaio, Barak torna tra gli obiettivi dei granata: Vagnati tenta l’assalto per il titolo definitivo

Per la serie corsi e ricorsi storici, il Torino torna sul centrocampista dell’Udinese Antoin Barak, in prestito al Lecce nell’ultima parte di campionato. I granata, e ormai non è più un mistero, devono rinforzare la mediana di Giampaolo che proprio nella giornata di oggi ha dato vita ufficialmente alla sua avventura con la maglia del Toro. E proprio per trovare i rinforzi giusti, Vagnati torna a pescare tra quei nomi che già in passato hanno allettato la società del presidente Cairo. Tra cui, appunto, Barak per il quale il ds Vagnati sta tentando un assalto lampo con l’obiettivo di portare avanti una trattativa veloce e, finalmente, dall’esito positivo.

Toro, terzo tentativo per il centrocampista

Finalmente, sì, perchè già in passato il Torino aveva provato a mettere in piedi un discorso serio con l’Udinese per arrivare al centrocampista ceco. La prima volta, la scorsa estate quando le cifre richieste dall’Udinese erano troppo alte per i granata e la trattativa tramontò. Nemmeno l’ipotetico tentativo di scambio con Parigini riuscì a cambiare l’esito della storia: ad opporsi alla cessione di Parigini, infatti, fu Walter Mazzarri che chiuse di fatto ogni possibilità di convincere i bianconeri.

Lo scorso gennaio, poi, i granata ci riprovarono ma il giocatore si accasò poi in prestito al Lecce. E se è vero che non c’è due senza tre, Vagnati avrà un bel da fare per evitare che l’ennesimo tentativo si concluda con l’ennesimo nulla di fatto. Il diesse granata ha le idee chiare: consegnare a Giampaolo i giocatori necessari alla nascita del suo “nuovo” Toro e in tempi più brevi possibili.

Torino-Barak, la trattativa

Quindi via alla trattativa-lampo con cui il Toro punterebbe a strappare l’ok dell’Udinese ad un trasferimento a titolo definitivo. Da stabilire restano ovviamente le intenzioni proprio dei bianconeri che indubbiamente non saranno disposti a fare particolari sconti. I tempi stringono, vero, ma sul Toro che dovrà nascere e sulle richieste di Giampaolo Cairo è stato chiaro: “Lo vogliamo accontentare tenendo conto del fatto che c’è un bilancio“.