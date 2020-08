Milinkovic-Savic, Boyé e Damascan: gli esuberi che il Toro deve piazzare

Calciomercato Torino / Tra i giocatori in uscita ci sono Milinkovic-Savic, Boyé e Damascan, che potrebbero assicurare ai granata 9 milioni

Continua la rivoluzione in casa Toro. Con l’arrivo di Giampaolo, che si è già messo al lavoro, è tempo di pensare al mercato, ed in particolare non solo a quello in entrata. Il Toro, che ha già piazzato il primo colpo, aggiudicandosi Ricardo Rodriguez, ha bisogno di fare cassa per procedere con i prossimi acquisti. Sono diversi i nomi sulla lista del nuovo tecnico, ma anche molti i profili che potrebbero lasciare il capoluogo piemontese per cercare fortuna altrove. Tra questi figurano tre giocatori che nelle rispettive parentesi in granata non sono riusciti ad incidere, venendo poi spediti in prestito all’estero. Si tratta di Boyé, Damascan e Vanja Milinkovic-Savic, assenti al raduno.

Boyé resta al Reading. Damascan nel mirino del Lech Poznan

L’argentino, arrivato dal River e che sembrava essere di prospettiva, in granata ha collezionato solamente 47 presenze totali, condite da 3 reti e 3 assist tra la stagione 2016-2017 e quella successiva. Il Toro ha poi scelto di farlo crescere all’estero, dando vita ad un giro di prestiti conclusosi di recente con il Reading FC, che ha optato per il prolungamento del contratto. Diversa invece la situazione per quanto riguarda Vitalie Damascan, che siè visto più con la Primavera granata che con la prima squadra. Temporaneamente al Fortuna Sittard, che ha scelto di non riscattarlo, l’attaccante moldavo avrebbe attirato l’attenzione del Lech Poznan, che potrebbe dare Filip Marchwinski al Toro come contropartita.

Toro, un tesoretto da 9 milioni in caso di vendita dei tre giocatori

Vanja Milinkovic-Savic invece, non è riuscito ad entrare definitivamente nelle grazie dello Standard Liegi. Anche per lui quindi il prestito si è concluso con la fine della stagione. Il “Donnarumma serbo” è infatti di recente tornato alla base, immortalando sui social il momento. Ora la palla passa al Torino, con Vagnati che dovrà trovare una soluzione definitiva per tutti e tre i giocatori. La vendita dei cartellini potrebbe infatti far guadagnare al club di via dell’Arcivescovado un tesoretto da circa 9 milioni da reinvestire sul fronte mercato. Di certo sarà difficile rivedere i tre profili con la casacca granata.