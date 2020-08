Serie A, Thiago Silva verso la Fiorentina. El Kaddouri può tornare in Italia

Calciomercato Serie A / Thiago Silva verso la Fiorentina. Il Crotone saluta Barberis e punta Asamoah. Florenzi piace all’Everton di Ancelotti

Un prestagione esplosivo dal punto di vista del calciomercato. Continuano i giri di valzer per quanto riguarda i vari club di Serie A, che si stanno muovendo su più fronti per farsi trovare pronti al più presto. In particolare, la massima serie italiana sta attirando diversi profili esteri interessanti. L’ultimo che si è aggiunto alla lista è Thiago Silva, difensore classe ’84 attualmente al PSG, che ha già giocato in Italia con la casacca del Milan. Su di lui però non ci sono i rossoneri, bensì la Fiorentina. Il club toscano lo avrebbe aggiunto alla lista degli obbiettivi a causa dell’imminente scadenza di contratto con i francesi, che potrebbe portarlo alla Viola a parametro zero. L’offerta prevede un biennale da 4 milioni l’anno, simile all’affare Ribery. Le trattative potrebbero chiudersi dopo la finale di Champions, in programma per domenica 28 agosto alle ore 21.00, con il PSG che sfiderà il Bayern Monaco.

Serie A, Barberis lascia il Crotone per il Monza

Tra i club che stanno lavorando al mercato c’è anche il Crotone, tra le neopromosse di quest’anno, che ha diversi giocatori in partenza. Andrea Barberis, uno dei big, è infatti approdato di recente al Monza, ma non è l’unico in lizza per un futuro lontano dal club calabrese. Simy piace infatti alla Lazio, Benali al Parma, Messias potrebbe approdare all’Udinese, con Marrone che invece porebbe essere riscattato dal Verona.

I rossoblù si stanno muovendo per trovare dei possibili sostituti e tra questi figura anche una vecchia conoscenza di Toro e Napoli: Omar El Kaddouri. Il centrocampista marocchino, attualmente al PAOK Salonicco, potrebbe tornare in Serie A dopo 3 anni. Il Crotone ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore, che presto potrebbe trovare l’accordo che chiuderebbe la trattativa. Tra gli obbiettivi dei calabresi ci sono Despodov, centrocampista bulgaro del Cagliari in prestito allo Sturm Graz, e Asamoah, che piace anche all’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Serie A, le trattative delle altre squadre

Chi non perde tempo è la Roma, che procede con le trattative ed in particolare quelle che riguardano i giocatori in uscita. Tra quelle risolte di recente ce n’è una che riguarda Fuzato, portiere brasiliano rimasto in giallorosso per due stagioni, ma che è ora approdato in Portogallo al Gil Vicente per fare nuove esperienze. Intanto Florenzi, tornato dal prestito al Valencia, potrebbe ben presto ripartire ma questa volta a titolo definitivo. Su di lui l’Everton di Ancelotti, per un affare da circa 10 milioni.

La Lazio invece, dopo il tradimento dell’ultimo minuto di David Silva, che avrebbe virato sulla Real Sociedad, avrebbe messo nel mirino Giroud, con il chelsea che chiede 7-8 milioni per il francese, e James Rodriguez. Il Bologna si muove invece per quanto riguarda il reparto difensivo: Dimitris Giannoulis, classe ’95 attualmente al Paok, è entrato nel mirino dei rossoblù, che valutano anche Aaron Hickey, terzino nella lista del Bayern Monaco.