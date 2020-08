Ricardo Rodriguez al Torino a titolo definitivo: è UFFICIALE

Calciomercato Torino / Primo acquisto in questa sessione di mercato: dal Milan è arrivato a titolo definitivo il terzino sinistro Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez è ora a tutti gli effetti un calciatore del Torino. La società granata, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’acquisto del terzino sinistro dal Milan a titolo definitivo. Quello del calciatore svizzero è il primo acquisto portato a termine dal direttore tecnico Davide Vagnati da quando è approdato sotto la Mole, ma è anche il primo rinforzo per la squadra del neo allenatore Marco Giampaolo. E’ stato proprio il tecnico a indicare in Ricardo Rodriguez come rinforzo per la difesa.

Calciomercato Torino: Ricardo Rodriguez, le cifre dell’affare col Milan

Ricardo Rodriguez è arrivato al Torino a titolo definitivo per 3 milioni di euro più alcuni bonus legati al rendimento in campionato: è questo l’accordo che Davide Vagnati è riuscito a trovare con i dirigenti del Milan per l’acquisto del terzino svizzero. Terzino che ha firmato uno stipendio per quattro stagioni (fino al 2024) a 1,8 milioni di euro all’anno di ingaggio.