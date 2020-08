Calciomercato Torino, per Chancellor avvistato in città

Il venezuelano Chancellor, ex Brescia, è stato avvisato a Torino: ma da parte della dirigenza granata arrivano solo smentite

Potrebbe essere solo un caso: la presenza di Jhon Chancellor a Torino è stata letta subito in chiave mercato, dato che in passato la dirigenza granata e quella del Brescia avevano parlato del giocatore venezuelano. Al momento però non arriva nessuna conferma da parte proprio del Torino e in attesa di altre novità è possibile che il calciatore si trovi a Torino per altre motivazioni e non perché in procinto di vestire la maglia granata.