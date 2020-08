UFFICIALE Cucchietti al Gubbio: arriva a titolo definitivo

Calciomercato Torino / Il Gubbio ha trovato l’accordo con il Torino per Cucchietti: il portiere parte a titolo definitivo e vestirà rossoblù

Altra ufficialità in casa Torino e questa volta in uscita: il giovane portiere Tommaso Cucchietti, infatti, ha trovato l’accordo con il Gubbio dove approda a titolo definitivo come si apprende dal sito ufficiale della società rossoblù: “As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Torino Fc le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cucchietti, portiere nato a Torino il 24 Gennaio 1998. Cucchietti è cresciuto nel settore giovanile granata laureandosi campione d’Italia con la formazione primavera nella stagione 2014-2015. Presenza fissa nelle nazionali giovanili dall’Under 16 fino all’under 19 e la grande gioia della medaglia di bronzo alle universiadi nella scorsa estate. Nelle ultime tre stagioni ha difeso in Lega Pro la porta di Reggina, Alessandria e Sudtirol. Benvenuto Tommaso”