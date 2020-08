Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, è in rotta con la società: ricucire è difficile, ma per la cessione non ci sono novità. E al raduno di oggi…

La conta di Giampaolo partirà al Filadelfia alle ore 18 – luogo e orario del primo allenamento – ma rischia di incepparsi sul numero uno. Salvatore Sirigu è ad oggi il più grande punto interrogativo tra i giocatori che il Toro ha sotto contratto. Non è da escludere che il portiere possa usufruire di un permesso e saltare l’appuntamento del raduno, come già aveva fatto nella passata stagione quando a Bormio era giunto qualche giorno dopo rispetto ai compagni. In più adesso, rispetto a una stagione fa, la situazione è del tutto cambiata. Il portiere è prossimo all’addio: i rapporti con il club sono ai minimi termini e ricucire appare complicato. Per questo, non appena giungerà un’offerta concreta, l’addio potrebbe realizzarsi.

La Roma su Sirigu, ma i tempi sono lunghi

Per il Torino è un caso aperto. Una crepa con cui fare i conti ai nastri di partenza di un’annata già complessa per le ardue tempistiche della sua preparazione, ma che dovrà essere per forza di rifondazione. E già lo è stata, nei fatti, con l’arrivo di Giampaolo in panchina.

La situazione attorno a Sirigu è presto chiarita: la Roma a lui pensa concretamente, ma i giallorossi sono alle prese con il cambio di proprietà e con le cessioni (in primis del loro portiere: Pau Lopez). Tradotto, i tempi di una eventuale trattativa tra il Toro e i capitolini per il sardo sarebbero lunghi. Si vedrà

Torino, Sepe è il primo nome per la porta

Nel frattempo, Vagnati ha messo gli occhi su Sepe del Parma, che a detta del suo procuratore in granata verrebbe volentieri, almeno se il club di Cairo riuscirà a vincere la concorrenza delle “almeno altre cinque squadre” di cui parlava ieri lo stesso Giuffredi a Radio Kiss Kiss.

Intanto oggi, il Toro partirà col punto interrogativo. Sirigu sì, Sirigu no. Per ora, tutto, è all’insegna del forse.