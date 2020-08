Torino, si cerca un attaccante: La Gumina e Scamacca tra gli obiettivi - Toro.it

Calciomercato Torino / Conferme su La Gumina e Scamacca: Vagnati cerca un attaccante giovane e i due sono nel mirino. La situazione

Il Torino da consegnare a Marco Giampaolo richiederà anche un attaccante da aggiungere a Zaza e Belotti, i titolari al momento designati dall’incrocio tra le intenzioni del nuovo tecnico (che costruirà attorno al Gallo e non disdegna il lucano) e le opportunità di mercato (che sull’11 non ci sono, al momento). Il direttore sportivo Vagnati ha intavolato i primi contatti per diversi obiettivi nel ruolo. A partire da Antonino La Gumina, che la Sampdoria dovrà obbligatoriamente riscattare dall’Empoli – potrebbe farlo già in questa sessione -, e Gianluca Scamacca, nell’ultima stagione all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo.

Chi sono gli attaccanti seguiti dal Torino. E su Supryaga

I due profili seguiti individuano il target: quello ricercato è un attaccante giovane – La Gumina è un ’96, Scamacca un ’99 – che appunto possa svolgere un ruolo da comprimario nel reparto a due che ha in mente Giampaolo.

Il doriano, per dirla senza giri di parole, costerebbe al Toro meno che il neroverde. E’ reduce da un’annata contraddistinta da tante panchine a Genova, piazza raggiunta a gennaio dopo che proprio Vagnati (allora alla Spal) fece un tentativo per portarlo a Ferrara.

Scamacca, invece, è un obiettivo più ambito. Piace, in Italia, anche a Juventus e Milan. E il Sassuolo da lui vuole monetizzare. Per questo è, già in partenza, una pista complicata per il Torino. Che però ha anche il suo nome tra gli obiettivi, oltre a quello di La Gumina. Per Supryaga, invece, Vagnati ha solo avanzato i suoi apprezzamenti: non si registrano al momento tentativi di portarlo sotto la Mole.