Torino, Supryaga nel mirino? "Piace a Vagnati" - Toro.it

Calciomercato Torino / L’attaccante ucraino classe 2000, Vladyslav Supryaga è da tempo un obiettivo del Bologna. Ma non ci sono solo i rossoblu…

Di Vladyslav Supryaga si è parlato, negli ultimi mesi, quasi solo relazionando il suo nome all’interesse – concreto e convinto – del Bologna. Il direttore sportivo dei felsinei, Sabatini, lo ha puntato da tempo e sta cercando di convincere gli arcigni omologhi della Dinamo Kiev ad aprire uno spiraglio per la cessione del giovane attaccante classe 2000, nell’ultima stagione in prestito al Dnipro (8 gol e 1 assist in 17 presenze). Eppure, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche di chi gestisce gli interessi del calciatore, anche il Torino – e soprattutto il suo ds, Davide Vagnati – guarderebbe Supryaga con un occhio di riguardo.

Le parole di Antonelli sull’interesse di Vagnati

Così ha parlato a Radio Kiss Kiss Stefano Antonelli, l’intermediario che sta gestendo le trattative in Italia per il ragazzo: “Davide Vagnati, ma anche Walter Sabatini e Giovanni Sartori (dirigente dell’Atalanta, ndr) sono estimatori di questo ragazzo”. Attorno al quale, però, resta alta la barriera eretta da Lucescu, allenatore della Dinamo: “E’ ritenuto incedibile. Lucescu vuole capire se può fare il titolare. Ma il mercato è lungo”.