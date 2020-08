Torino, Ansaldi firma il rinnovo: a breve l’ufficialità

Il Torino si appresta ad ufficializzare il rinnovo di Cristian Ansaldi per la prossima stagione. L’argentino resterà quindi ancora in granata

Era nell’aria da qualche tempo: Cristian Ansaldi resterà in granata anche per la prossima stagione. L’argentino, che ha sviluppato un forte attaccamento alla casacca granata e che negli scorsi giorni non ha smesso di esternare la volontà di restare nel Torino, ha visto il suo desiderio realizzarsi. Ansaldi ha firmato in giornata l’accordo con il club, che conferma il prolungamento del contratto fino al 2021 con opzione di rinnovo per un altro anno a determinate condizioni. Una lieta notizia, che può così assicurare uno dei primi colpi sul fronte mercato al Toro.

La rivoluzione in casa Toro, che ha preso il via negli scorsi mesi, non lo coinvolgerà. Ansaldi diventa infatti uno dei punti saldi del club granata, che potrà fare affidamento sulla sua esperienza e la sua qualità, messe in risalto nel corso del tempo.