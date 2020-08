Torino, Ansaldi rinnova: trovato l'accordo - Toro.it

Calciomercato Torino / Oltre a Samir Ujkani, anche Cristian Ansaldi è pronto a firmare il rinnovo del contratto con la società granata

Salvo clamorose sorprese, Cristian Ansaldi anche nella prossima stagione corrererà sulla fascia con la maglia del Torino addosso: il terzino argentino ha infatti trovato l’intesa con Davide Vagnati per il prolungamento del contratto che era in scadenza a fine mese. Il numero 15 granata dovrebbe legarsi al Torino per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021: nel contratto sarà però presente anche una clausola di rinnovo automatico per un altro anno se il calciatore raggiungerà un prestabilito numero di presenze in campionato.

Calciomercato Torino: Ansaldi e Ujkani, rinnovo vicino

Vagnati ha inoltre trovato l’accordo per il rinnovo del contratto anche di Samir Ujkani che, pure nella prossima stagione, sarà il secondo portiere del Torino. L’unico calciatore granata che non dovrebbe prolungare è Lorenzo De Silvestri: il terzino destro è corteggiato sia dal Parma che dal Bologna e la sua permanenza in granata sembra a oggi molto difficile. Tornando ad Ansaldi, il terzino, che più volte aveva espresso via social la propria volontà di restare al Torino, nella serata di ieri ha postato su Instagram una sua foto il maglia granata con una serie di emoticon che lasciano intuire che la sua avventura in granata è destinata a proseguire.