Serie A, incrocio tra Juve, Roma e Napoli per Milik e Dzeko. L’Inter sogna Messi

Calciomercato Serie A / L’idea Messi per l’Inter diventa più concreta. La Roma pensa a Maksimovic, Vlahovic vicino al Verona di Juric

É quasi tempo di scoprire le carte per i club di Serie A, che continuano con gli scambi e le trattative in attesa dell’inizio della stagione. Il mercato sta entrando nel vivo, con la data di apertura ufficiale fissata per il 1° settembre che si avvicina. Tra i nomi più caldi per la Serie A del prossimo anno c’è Lionel Messi che, dopo una vita in blaugrana avrebbe deciso di proseguire altrove la propria carriera calcistica. A fargli la corte diversi club, tra i quali l’Inter, impegnata con la finale di Europa League, ma che punta più in alto per il prossimo anno. I neroazzurri, arrivati vicini a soffiare los cudetto ai rivali bianconeri, sono pronti a fare di tutto per riuscirci e l’argentino potrebbe essere ciò che serve a Conte. La concorrenza di PSG e Bayern Monaco e il possibile addio di CR7 alla Juventus potrebbero complicare le cose. La rivalità con il portoghese sarebbe un espediente perfetto per spingere Messi verso la Serie A. Il Barcellona intanto continua a fare muro, ma l’ultima parola spetta all’argentino.

Serie A, la Roma vuole Maksimovic e Milik

Cambi in panchina ed altrettanti nelle rose dei club di Serie A. La Juve, dopo l’arrivo di Pirlo, continua con le trattative per portare in bianconero Edin Dzeko, bomber della Roma. Dopo aver tentato di accaparrarsi Milik, i bianconeri avrebbero virato sull’attaccante giallorosso, lasciando invece al numero 99 del Napoli la possibilità di approdare nella capitale. Under farebbe infatti parte della contropartita, con Gattuso che lo considera il sostituto ideale di Callejon, sempre più lontano dai partenopei e che lascerebbe un grande vuoto.

Non è l’unico scambio che potrebbe verificarsi tra i due club. I capitolini avrebbero infatti messo gli occhi anche su Nikola Maksimovic, che arriverebbe anche in caso di permanenza da parte di Smalling. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe anche Veretout, che non è però in vendita e che è stato escluso dall’affare. Il triangolo tra Juve, Roma e Napoli potrebbe presto trovare una soluzione che renderebbe felici tutte le parti coinvolte.

Serie A, le trattative degli altri club

Non sono solo questi però i club che si stanno muovendo. Anche il Milan sta cercando di rinforzarsi. Con Ibra che sembrerebbe aver trovato finalmente un accordo per il rinnovo, i rossoneri proseguono con gli altri profili messi nel mirino. Tra questi c’è Aurier: la trattativa con il Tottenham è in dirittura d’arrivo e presto approderà alla corte di Pioli. Il Benevento, tra le neopromosse, continua invece ad occuparsi della difesa: dopo GLik, vorrebbe portare in giallorosso Daam Foulon, terzino belga classe ’99 del Waasland Beveren.

La Fiorentina potrebbe lasciare partire il giovane promettente Vlahovic, che non riesce ad avere spazio alla Viola. La meta scelta è il Verona di Juric, che gli permetterebbe di avere maggiore continuità.