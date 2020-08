Toro, è UFFICIALE: esercitato il diritto di controriscatto per Segre

Calciomercato Torino / Il club granata ha esercitato l’opzione di controriscatto per Jacopo Segre nei confronti del Chievo Verona

É ufficiale: Jacopo Segre è un giocatore del Torino a tutti gli effetti. In prestito al Chievo Verona, con cui ha collezionato 37 presenze e 3 gol, è tornato sotot la Mole. I granata, consci del talento del giovane, hanno fatto valere il proprio vantaggio. I clivensi avevano infatti esercitato l’opzione di riscatto nei confronti della mezzala granata, per assicurarsela definitivamente ma il Toro ha controriscattato il giocatore. Tra i giovani più promettenti del vivaio granata, Segre potrebbe finalmente trovare una conferma con Giampaolo e la consacrazione defintiva in granata.