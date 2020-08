Toro, sirene rossoblù per Rincon: il Genoa ci pensa

Calciomercato Torino / El General, nel mirino del Genoa, sembra non rientrare nei piani di Giampaolo, a caccia di nuovi profili a centrocampo

In attesa dell’apertura ufficiale del mercato, il Toro e le altre squadre di A si muovono per individuare profili da inserire da subito nell’organico. Tra questi il Genoa che avrebbe (ri)puntato Tomas Rincon. El General, reduce da una stagione sottotono, potrebbe infatti lasciare la Mole per tornare nel capoluogo ligure, dove ha giocato dal 2014 al 2017. Al Toro da ormai tre stagioni, potrebbe essere arrivato per lui il momento di cambiare aria con la rivoluzione che il club granata sta attraversando.

Toro, Genoa pronto a prendersi Rincon

L’arrivo di Giampaolo ha portato diverse novità in casa Toro: i granata sembrerebbero avere altri piani per il centrocampo del prossimo anno, che dovrà senza dubbio adattarsi alle esigenze del nuovo allenatore. La rosa che riguarda quel reparto di campo dovrà perciò essere sfoltita in vista dei nuovi arrivi, tra i quali un regista ed una mezzala, e tra i possibili addii, si è aggiunto di recente quello del venezuelano. Il Grifone, già molto attivo sul mercato, è tra le possibili acquirenti e sarebbe intenzionato ad avviare le trattative.