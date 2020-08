Toro, su Izzo c’è anche l’Atalanta: prima la Champions poi le trattative

Calciomercato Torino / Armando Izzo è tra i probabili partenti. Il difensore è conteso tra le due neroazzurre del campionato: l’Atalanta e l’Inter

Tante ombre e poche luci per Armando Izzo nel corso di questa stagione. Il difensore, tra i migliori di Serie A e tornato nel giro della Nazionale l’anno scorso, è invece sembrato un altro giocatore nel corso dell’ultimo campionato. E chissà se a incidere sul suo rendimento sono stat anche le voci di mercato che potrebbero averlo distratto un po’ troppo. Gli estimatori al difensore napoletano non mancano e anche ora, nonostante il rendimento sotto le aspettative, su Izzo è vivo l’interesse di diverse società: su tutte Inter e Atalanta.

Calciomercato Torino: Izzo piace all’Atalanta

La Dea è di recente piombata sul numero 5 del Torino, che con alte probabilità lascerà il capoluogo piemontese nella sessione di mercato estiva. I bergamaschi stanno per ora sondando il terreno per aprire un’eventuale trattativa: prima di provare l’affondo, il club bergamasco attende che la sua stagione termini (Gasperini e i suoi si augurano che possa essere il più tardi possibile). In pratica prima la Final Eight di Champions League in Portogallo poi il mercato. Intanto Cairo ha fissato il prezzo per Izzo: 25 milioni di euro.

L’Inter attende di capire il futuro di Conte

Come detto in precedenza, oltre che all’Atalanta il difensore piace anche all’Inter, come già anticipato su queste colonne anche negli scorsi mesi. Anche Conte ed i suoi sono ancora in corsa per portare a casa l’Europa League ma soprattutto non è ancora del tutto chiaro se Conte resterà o no. Per questo anche Beppe Marotta per ora non sta premendo sull’acceleratore. Il tempo per accendere la trattativa non manca, ma il Torino preferirebbe chiudere la questione il più in fretta possibile per potersi preparare con largo anticipo alla nuova stagione.