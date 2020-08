La Spal apre alla cessione di Strefezza, ma il Toro ora ha altre priorità

Calciomercato Torino / Per il club di Ferrara l’esterno Gabriel Strefezza non è incedibile, in casa granata ora però si valutano altri obiettivi

“Siamo felici dell’interesse del Torino, Vagnati conosce bene il ragazzo” aveva spiegato qualche tempo fa Leonardo Cornacini, il procuratore di Gabriel Strefezza, svelando l’interesse del club granata verso l’esterno della Spal. Ora, con il club di Ferrara retrocesso in serie B, arrivare a un accordo per acquistare il calciatore brasiliano potrebbe non essere impossibile. Tutt’altro. Come ha sottolineato il ds estense Giorgio Zamuner: “Strefezza? Se arriverà un’offerta ci penseremo”. Ma il Torino, al momento, non sembra intenzionato a formulare alcuna proposta.

Calciomercato Torino: Strefezza e Fares non adatti alla difesa a quattro

Così come l’altro esterno della Spal, Mohamed Fares, anche Strefezza era stato seguito da Davide Vagnati come possibile rinforzo per la fascia nel caso in cui il nuovo allenatore del Torino avesse voluto continuare a giocare con la difesa a tre. Ipotesi che sarebbe stata più che plausibile nel caso in cui, ad esempio, Ivan Juric avesse deciso di lasciare l’Hellas Verona e trasferirsi sotto la Mole. Con l’arrivo di Marco Giampaolo, che passerà invece al 4-3-1-2 come modulo base del Torino, le piste che portano a Fares e Strefezza si sono raffreddate.

Se l’ipotesi Fares è ormai del tutto tramontata, il calciatore è vicino all’accordo con la Lazio mentre il Torino ha deciso di puntare con decisione su Ricardo Rodriguez, quella Strefezza resta ancora sullo sfondo. Ma le possibilità che Davide Vagnati possa decidere di provare ad affondare il colpo per l’esterno brasiliano della Spal sono sempre di meno.