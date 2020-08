Torino, caccia al regista: contatto con Petriccione

Calciomercato Torino / Petriccione è stato uno dei giocatori rivelazione dell’ultimo campionato, Vagnati segue il playmaker del Lecce

Quella del regista è la figura che da più tempo manca al Torino e, allo stesso tempo, è una delle più importanti per il gioco di Marco Giampaolo. E’ così che Davide Vagnati si è immediatamente messo al lavoro per cercare il play giusto da mettere a disposizione del nuovo allenatore granata: al direttore tecnico non è sfuggita l’ottima stagione disputata da Jacopo Petriccione con il Lecce, tanto da aver già avviato i primo contatti con il club salentino per il centrocampista.

Petriccione: un campionato ad alto livello

Classe 1995, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Petriccione è stato uno dei giocatori rivelazione di questo campionato, nonostante fosse alla sua prima esperienza in serie A: Fabio Liverani lo ha impiegato sia come regista nel centrocampo a tre, sia come mezzala facendogli collezionare 31 presenze (arricchite da 5 assist che hanno portato al gol i compagni). In entrambe le posizioni il giocatore ha dimostrato di possedere buone qualità tecniche e di avere la stoffa per giocare nel massimo campionato, tanto che in Salento è stato soprannominato Modriccione, venendo accostato al campione croato Luka Modric.

Non solo il Torino sul centrocampista

Per caratteristiche Petriccione è l’uomo d’ordine che in mezzo al campo al Torino serve da anni: l’ultimo regista puro ad aver ben figurato in granata è stato Manuel Iori nella stagione 2011/2012 ma era nel campionato di serie B. Mirko Valdifiori, successivamente, non è invece riuscito a imporsi come sperato. La società granata non è l’unica ad aver messo nel proprio mirino Petriccione: il Torino deve fare attenzione alla concorrenza, anche perché il Lecce potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 4 milioni di euro per lasciar parte il giocatore. Un prezzo che è alla portata di molti club.