Fausto Vera, il presidente dell'Argentinos conferma: "Trattiamo col Toro" - Toro.it

Il Torino è al lavoro per portare in Italia Fausto Vera, regista classe 2000 dell’Argentinos Juniors. Già nei giorni scorsi era rimbalzata l’indiscrezione dal Sud America, ora c’è anche la conferma istituzionale, arrivata direttamente dalla bocca del presidente dei Bichos, Cristian Malaspina. Il numero uno del club è intervenuto in una trasmissione radiofonica – Puro Fùtbol -, dichiarando quanto segue: “Ci sono arrivate due offerte per il giocatore, una dal CSKA di Mosca e l’altra dal Torino. Sono entrambe lontane dalle nostre richieste, ma stiamo negoziando”.