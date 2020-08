Biglia, il Torino è vicino. Ma Vagnati: "Ci sono tante strade aperte..." - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Biglia e il club granata sono vicini, hanno un principio di accordo. Vagnati, però, prende tempo e spiega perché

Tra Lucas Biglia e il Torino ci sono pochi centimetri. Il club granata e il calciatore, svincolatosi dal Milan, hanno un principio di accordo e la concreta possibilità di arrivare in fretta alla stretta di mano. Già due giorni fa, il direttore sportivo Vagnati confermava interesse e buon avanzamento della trattativa: l’argentino è uno di quei giocatori che Giampaolo conosce bene – ciò agevolerebbe il suo inserimento – e giostra in un ruolo attualmente scoperto nella rosa granata, quello del regista davanti alla difesa che è fondamentale nel 4-3-1-2 messo in cantiere al Filadelfia.

Le parole di Vagnati in conferenza stampa

Proprio Vagnati, però, tra la conferenza stampa in cui ha presentato Ricardo Rodriguez (altro ex Milan sbarcato sotto la Mole) e le dichiarazioni rilasciate a margine a Sky Sport ha messo in chiaro, con parole sibilline, due aspetti.

Il primo, il dirigente l’ha fatto emergere parlando in generale del mercato granata: “Se il Torino deve fare un investimento, lo deve fare nell’ottica di un patrimonio della società, cercando magari di non investire su un calciatore di un’età troppo avanzata. Poi possono accadere situazioni nel mercato…”. Biglia ha 34 anni, ma può diventare un’occasione. Il Toro ci sta riflettendo.

Poi c’è il secondo punto, venuto a galla invece proprio dopo una domanda sull’ex Lazio: “Ci sono tante strade aperte. Siamo ancora in fase embrionale”. Insomma, quello di Biglia è certamente uno dei nomi possibili, in entrata. Ma il club di Cairo sta prendendo tempo.