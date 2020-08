Bakayoko vicino al Milan, Reina ufficiale alla Lazio. L’Inter sta per chiudere per Tonali

Il calciomercato di Serie A / Al Milan continua il braccio di ferro con Ibra, A Napoli si tratta per la cessione di Callejon: può andare al Villarreal

Il calciomercato sta per entrare ufficialmente nel vivo e in cassa Milan continua a tenere banco la situazione legata ad Ibrahimovic. Il fuoriclasse e la società rossonera, a quanto sembra, sono vicinissime alla firma che permetterà all’attaccante di restare in Italia tuttavia, seppur continua a filtrare ottimismo, il silenzio delle ultime ore fa pensare. La distanza tra le parti è minima: l’accordo a 6 milioni mare essere stato trovato ma a rappresentare l’ultimo ostacolo resta la questione bonus a quanto pare poco graditi a Zlatan. Nella speranza di vederlo al raduno programmato per domani, però, il Milan pensa anche alle alternative. Fermo restando che se il sì di Ibra dovesse arrivare anche nei prossimi giorni sarebbe indubbiamente accolto a braccia aperte, i rossoneri hanno cominciato a pensare anche a strade differenti. Nessuna via, dunque, resta preclusa.

Milan, si avvicina Bakayoko

E se l’affare Ibra non sembra ancora concluso, chi si è avvicinato notevolmente ai rossoneri è Bakayoko. Con l’apertura del Chelsea alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, infatti, per i rossoneri la trattativa risulta molto più semplice. Il costo si aggirerebbe intorno ai 30/32 milioni di euro: il ritorno di Bakayoko al Milan sembra essere una possibilità molto concreta.

Restando a Milano, anche sulla sponda Inter, archiviata la delusione europea, ci si muove per dare a Conte (o all’eventuale sostituto?) i rinforzi necessari per centrare gli obiettivi della prossima stagione. In uscita, spinosa è la questione di Borja Valero, in scadenza, mentre il futuro di Vecino, Gagliardini e Brozovic resta un’incognita. In entrata, invece, è quasi fatta per l’arrivo di Tonali: i neroazzurri e il Brescia sembrano aver trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una trattativa che si aggira attorno ai 35 milioni. Le altre trattative, invece, verranno decise ovviamente sulla base del tecnico scelto per il prossimo campionato: la domanda principale a cui rispondere in casa Inter, quindi, resta una soltanto: Conte o non Conte?

Serie A, le principali trattative di mercato

Per quanto riguarda l’Atalata il nome che sa circolando nelle ultime ore è quello di Pedro De La Vega, ala argentina in forza al Lanus vicino al calcio italiano già lo scorso anno quando a provarci erano stati Inter e Genoa. Tra gli altri nomi su cui l’Atalanta ha messo gli occhi ci sono anche Florian Thauvin del Marsiglia e Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca.

In uscita, invece, si sta muovendo il Napoli: Younes sembra vicino al ritorno a casa: su di lui, infatti, c’è il Fortuna Dusseldorf che lo ha chiesto i prestito. Lo stesso giocatore, poi, avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento. Callejon, invece, sarebbe molto vicino ad un ritorno in Spagna e in particolare al Villareal. Le firme ancora non ci sono ma la trattativa tra le due società sarebbero decisamente ben avviate. In casa Lazio, invece, arriva l’ufficialità di Reina che, dopo una trattativa lampo, è diventato ufficialmente il vice di Strakosha.