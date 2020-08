Butic e Rossetti al Pordenone: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Torino / I granata si preparano a salutare Butic e Rossetti: vicina l’ufficialità per il trasferimento titolo definitivo al Pordenone

Per un giocatore che si appresta ad arrivare (Linetty, vicinissimo al trasferimento in granata) altri due sono pronti a salutare definitivamente il Torino: si tratta di Karlo Butici e Matteo Rossetti. Per i due granata, infatti, manca solo l’ufficialità da parte del Torino e del Pordenone, squadra dove approderanno entrambi a titolo definitivo. L’ex bomber della Primavera granata è reduce da una stagione positiva in serie C che lo ha visto protagonista con 27 presenze in campionato e due in Coppa Italia con a maglia del Cesena. Stagione nella quale ha totalizzando 11 reti (10 in campionato e 1 in Coppa). Rossetti, invece, ha incassato un bottino di 29 presenze di cui 24 in campionato con la maglia dell’Avellino, 4 in Coppa Italia e 1, l’ultima, nei playoff di Serie C contro la Ternana nella sfida chiusa 0-0. Adesso, per i due calciatori si aprirà un nuovo capitolo: manca solo l’ufficialità poi l’avventura al Pordenone potrà cominciare.