Cairo conferma: “Quest’anno non si terrà il Memorial Mamma Cairo”

Dai social / Il presidente Cairo ha dedicato un post al Memorial Mamma Cairo, che quest’anno non si svolgerà a causa delle restrizioni per il coronavirus

C’è rammarico per la cancellazione del Memorial Mamma Cairo, con l’8a edizione posticipata al prossimo anno. Il torneo, dedicato della madre del presidente granata, grande tifosa del Torino, non è stato organizzato a causa delle restrizioni per il coronavirus, come anticipato su queste colonne. Cairo, per l’occasione, ha voluto dedicare un post al fatto, confermando con dispiacere che è tutto rimandato all’estate 2021: “Quest’anno purtroppo non si terrà l’ottavo Trofeo Memorial Mamma Cairo“.

Toro, il post del presidente: “Sarebbe stata una bella occasione”

Nessun quadrangolare tra le Primavere di Toro, Inter, Milan e Juve che, come di consueto si svolge ogni anno tra i campi di Quattordio ed Asti. “Sarebbe stata una bella occasione per veder giocare giovani calciatori di prospettiva e per ricordare la mia mamma , grande tifosa del Toro !! ♥️. Arrivederci al prossimo anno e Sempre Forza Toro!!“, questo il post del presidente. Il torneo avrebbe sicuramente giovato ai givoani granata, fermi da mesi, che sarebbero così potuti tornare a contatto con il rettangolo verde in un’occasione speciale.

Ecco il post del presidente del Torino.