Izzo in volo verso Torino, Rincon ha già ripreso ad allenarsi: il rientro dalle vacanze

Con la nuova stagione in procinto di partire domani, i giocatori del Toro rientrano alla base: tra i primi, Belotti e Bremer, assieme a Izzo

É tempo di rimettersi all’opera per i giocatori del Torino. Le vacanze sono infatti giunte al termine in vista della stagione 2020-2021. In molti sono già rientrati alla base, per tornare in condizione e farsi trovare pronti al più presto. Il raduno è previsto per domani pomeriggio al Filadeflai ed è necessario tornare in condizione con il campionato che partirà il 19 settembre. Tra coloro che hanno ripreso ad allenarser conto proprio, non possono mancare Rincon e Bremer. El General, che si è preso il primo acquazzone dal rientro, non perde tempo ed è infatti rientrato di recente a Torino e ha cominciato a rimettersi in forma sin da subito. Non è però l’unico. Anche il brasiliano, tra le rivelazioni della stagione appena conclusa che era in vacanza con la sua dolce metà, ha condiviso sui social una storia che lo ritrae ai Ronchi Verdi, dove si allena spesso individualmente.

Belotti rientra, Djidji condivide gli ultimi momenti a Saint-Tropez

Non sono però gli unici ad essere tornati nel capoluogo piemontese. Anche Belotti è stato tra i primi a concludere le vacanze, rientrando a Torino nella serata di lunedì 17 agosto. Con lui anche Djidji, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram gli ultimi momenti trascorsi a Saint-Tropez in compagnia della famiglia. “Ultimo giorno” la scritta inserita nel video postato ieri, che ha lasciato intendere la partenza imminente.

Ecco la storia di Djidji pubblicata ieri.

Toro, Izzo sul volo diretto nel capoluogo piemontese

Ultimi, ma non meno importanti Izzo e Nkoulou. I due, tra i possibili partenti del Torino, hanno scelto di tornare il prima possibile. Il camerunese si è infatti lasciato immortalare in giro per la città, con uno dei suoi bizzarri modi di vestire. Izzo ha invece scelto di postare una storia fatta dall’interno dell’aereo, che immortala l’ala in mezzo alle nuvole, con Torino come destinazione.

Ecco la storia Instagram di Armando Izzo.