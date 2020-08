Primavera, non ci sarà l’8^ edizione del “Memorial Mamma Cairo”

Per la prima volta da quando è stato istituito, quest’estate il tradizionale Memorial Mamma Cairo non ci sarà: l’ottava edizione rimandata di un anno

Le formazioni Primavera di Torino, Juventus, Milan e Inter quest’estate non si affronteranno nel “Memorial Mamma Cairo”. L’ottava edizione dell’ormai tradizionale torneo estivo, che si gioca tra i campi di Quattordio e Asti, non è stata organizzata a causa delle restrizioni per evitare il dilagarsi del Coronavirus. La formazione granata è quindi costretta a rimandare di un altro anno la vittoria del suo primo trofeo ma, questa volta, non a causa delle sconfitte subite in campo.