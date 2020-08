Anche il Torino Primavera è salvo: il comunicato UFFICIALE - Toro.it

Con un comunicato, la FIGC ha deliberato tutte le decisioni riguardanti il campionato Primavera 1: Torino salvo

Il campionato Primavera 1, come ormai noto, si è deciso d’ufficio, dopo la sospensione definitiva della stagione a causa dell’emergenza coronavirus. E il comunicato ufficiale della Figc, che ha riassunto tutte le decisioni prese sulla base della classifica, è stato pubblicato oggi, 4 agosto 2020. Il Torino di Marco Sesia (che, come noto, sarà sostituito da Marcello Cottafava), quartultimo al momento dello stop, ha agguantato la salvezza, come già appariva scontato nelle scorse settimane. Sono infatti Pescara, Napoli e Chievo a retrocedere in Primavera 2, mentre Milan, Ascoli e Spal saranno le nuove compagini della massima serie giovanile.

Il comunicato della Figc sul Primavera 1

Ecco il comunicato ufficiale: “Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal”.