Toro, l’Athletic Bilbao non molla Berenguer: ma il cartellino…

Calciomercato Torino / L’Athletic Bilbao ha messo gli occhi da tempo su Alejandro Berenguer, ma il prezzo del cartellino è considerato troppo alto

Aria di casa sul fronte mercato per Alejandro Berenguer. Lo spagnolo, che è alla sua prima esperienza internazionale con i granata, ha attirato su di sè l’attenzione di un club della sua terra d’origine: l’Athletic Bilbao. I baschi, eliminati dall’Europa League proprio dal Torino nel 2014, hanno messo nel mirino il giocatore già da tempo, arrivato sotto la Mole nel 2017, dove ha avuto alti e bassi. Il ds dei rojiblancos si è esposto ancora di recente, confermando come la società continui a seguire Berenguer. L’ostacolo maggiore? Il cartellino dello spagnolo.

Il ds basco esplicita l’interesse per lo spagnolo

Il prezzo è infatti considerato troppo alto da parte del Bilbao, secondo quanto riportato da Eldesmarque.com. “Penso che Merquelanz abbia rinnovato con Real Sociedad e Álex Berenguer abbia altri due anni di contratto. Quando quei contratti finiranno, si potrà parlare, nel frattempo niente.“, queste le parole di Añadía Alkorta, il direttore sportivo del club, che fanno presagire un’intenzione di avviare i contatti con il Toro in futuro. Finchè però c’è un contratto con un cartellino considerato oneroso, i baschi non si muoveranno.

Berenguer tra i prescelti per il Bilbao: possiede i requisiti per il tesseramento

Originario di Pamplona, Berenguer possiede tutti i requisiti imposti dal club rojiblanco per quanto riguarda la politica di tesseramento: i giocatori scelti dall’Athletic Bilbao devono infatti essere baschi o di origini basche o essere cresciuti nelle giovanili di un club della regione basca. Queste restrizioni limitano molto il mercato e sono pochi i profili disponibili. L’Athletic Bilbao, che ha chiuso in undicesima posizione in Liga, resta però un club importante per il campionato spagnolo e potrebbe fare gola a molti, tra i quali anche lo spagnolo granata. Per ora si tratta di ipotesi, ma in futuro chissà…