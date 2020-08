Toro di nuovo su Krunic: Giampaolo la chiave per arrivare al bosniaco

Calciomercato Torino / Krunic torna tra gli obiettivi di mercato: Giampaolo lo ha allenato sia all’Empoli che al Milan e può essere la chiave per arrivare al bosniaco

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, cantava Antonello Venditti in una sua celebre canzone che, oggi più che mai, sembra adattarsi perfettamente al Torino: dopo due tentativi andati a vuoto, infatti, i granata sarebbero nuovamente sulle tracce di Rade Krunic. Due anni fa, il tentativo fallito di strapparlo all’Empoli poi, un campionato dopo, la retrocessione in Serie B dei toscani aveva riaperto uno spiraglio e i granata ci avevano riprovato. Con l’ennesimo nulla di fatto: il centrocampista bosniaco classe ’93, infatti, è alla fine approdato al Milan che ha vinto la concorrenza non solo dei granata ma anche del Genoa. Ma perchè dovrebbe andare diversamente questa volta? Perchè oggi, il Toro, potrebbe avere un’arma in più da giocarsi: Giampaolo.

Giampaolo, l’ufficialità che può favorire il Toro

Prima di lanciarsi sul mercato il Torino dovrà sistemare la questione allenatore e proprio Giampaolo sta solo attendendo di poter firmare il contratto che lo renderà ufficialmente il nuovo tecnico dei granata. Una firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e che potrebbe facilitare proprio la trattativa per Krunic.

Vagnati e la società del presidente Cairo, infatti, punteranno proprio sul rapporto che lega i due per strappare prima il sì del giocatore e poi quello del Milan che, per lasciar andare il centrocampista, chiede una cifra che si aggirerebbe attorno agli 8 milioni. Ma perchè proprio Giampaolo?

Krunic-Giampaolo, dall’Empoli al Milan fino al Toro?

Perchè il quasi-neo allenatore del Toro conosce particolarmente bene il bosniaco con cui ha incrociato il proprio destino sia all’Empoli che al Milan. Nei suoi 4 anni in Toscana, infatti, Krunic ha mosso i suoi primi passi, quelli che lo avrebbero poi portato a diventare titolare fisso degli Azzurri, proprio sotto la guida di Giampaolo che lo ha impiegato spesso come mezzala. Il tecnico di Bellinzona restò poi in toscana soltanto una stagione ma la “storia” con Krunic è destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo.

La scorsa stagione, infatti, è stato proprio il Milan ad accaparrarsi il sì sia del tecnico che del centrocampista. Un’esperienza, quella rossonera, per nulla felice per entrambi: il tecnico, come sappiamo, è stato esonerato dopo appena 7 partite mentre Krunic è riuscito a racimolare appena 18 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Oggi, a distanza di un anno e di un campionato deludente per entrambi, la storia potrebbe ripetersi: si spera non con lo stesso esito.