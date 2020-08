Toro, è la settimana di Giampaolo: a breve la firma sul contratto - Toro.it

Marco Giampaolo ha trovato l’accordo per un contratto biennale con il Torino: ora si libererà dal Milan, poi firmerà per il club granata

Il Torino riparte da Marco Giampaolo. Con la fine del campionato è terminata anche l’esperienza di Moreno Longo sulla panchina granata: Urbano Cairo, in accordo con il direttore tecnico Davide Vagnati, ha optato per l’inizio di un nuovo (ennesimo) ciclo con un altro allenatore in panchina. L’accordo con il tecnico nativo di Bellinzona è stato trovato sulla base di un contratto di due anni con un ingaggio inferiore a 1,5 milioni a stagione. A Longo solamente una pacca sulla spalla e un grazie per aver salvato dalla B un Torino con una rosa inadeguata dal punto di vista numerico per giocare così tante partite ravvicinate (come successo dopo il lockdown) e preso in caduta libera, come lo 0-7 in casa con l’Atalanta il successivo 4-0 subito a Lecce dimostrano.

Torino: Giampaolo, la firma è attesa a breve

Giampaolo porrà la propria firma sul contratto con il Torino nei prossimi giorni, dopo essersi liberato dal Milan al quale è ancora ufficialmente legate. Per l’inizio ufficiale della sua avventura in granata è solo questione di tempo. Per altro poco. Già nelle prossime ore dovrebbero essere sbrigate le prime pratiche per la rescissione con il club rossonero e in questa settimana diventerà il nuovo allenatore del Torino, il tredicesimo della gestione Cairo (senza considerare i vari ritorni di De Biasi, Novellino, Colantuono e Lerda).

Torino: con Giampaolo inizia un nuovo ciclo

Giampaolo, Vagnati e Cairo hanno già imbastito i primi discorsi riguardo alla squadra che dovrà essere costruita per la prossima stagione. Sarà una rosa molto diversa da quella voluta da Walter Mazzarri: cambierà il modulo base ma, soprattutto, cambieranno molti giocatori. Ancora una volta il Torino sta per ripartire da zero con un nuovo ciclo, senza che il precedente abbia portato a risultati esaltanti.