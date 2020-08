De Silvestri, si allontana il rinnovo di contratto con il Torino

Calciomercato Torino / Il Bologna continua il pressing per arrivare a De Silvestri ma la concorrenza aumenta: sul terzino c’è anche il Parma

Sembrano destinate a dividersi, alla fine, le strade di Lorenzo De Silvestri e il Torino. Il terzino granata, alle prese con l’infortunio patito nella sfida contro il Verona, che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione 19/20, è ancora in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro e di incontrare, insieme al suo entourage, la società granata. Tuttavia, allo stato attuale l’ipotesi di un rinnovo di contratto sembra assai distante. E d’altronde il giocatore ha mercato: su di lui, infatti, continua ad esserci il Bologna che, però, non è l’unica società a cui il “Lollo” fa gola.

De Silvestri, anche il Parma sul terzino

Se il Bologna non ha mai fatto mistero di aver messo gli occhi, soprattutto quelli di Mihajlovic, su Lorenzo De Silvestri, è altrettanto vero che la concorrenza non sembra più inesistente come qualche settimana fa. Negli ultimi giorni, infatti, ad inserirsi nella corsa per arrivare al giocatore è stato anche il Parma.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero proprio i ducali a contendere al Bologna il laterale classe 1988, per il quale avrebbero pronta già una prima offerta. Una proposta che dovrebbe prevedere un contratto biennale che potrebbe consentire al giocatore di chiudere la carriera in maglia gialloblù. Basterà?

Lorenzo De Silvestri of Torino FC celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League third qualifying round football match between Torino FC and FC Shakhtyor Soligorsk.

Il Bologna fa leva su Mihajlovic

Forse sì, o forse il Bologna ha l’asso giusto da giocarsi per vincere la concorrenza del Parma e non solo. Un asso che parla serbo e che conosce decisamente bene il giocatore e la società con cui, eventualmente, si dovrebbe trattare: Sinisa Mihajlovic. E’ stato proprio il tecnico, che non ha mai nascosto di stimare particolarmente il laterale granata, a chiedere alla società bolognese di puntare su di lui per la prossima stagione. E potrebbe essere proprio lui a far pendere l’ago della bilancia in favore dei felsinei.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi: quello che è certo, come avevamo già raccontato nelle scorse settimane, è che la formazione emiliana non ha intenzione di mollare la presa. E a confermarlo è stato lo stesso ds Bigon: “farebbe molto comodo ad una rosa come la nostra”.