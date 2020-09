Segre, segnali a Giampaolo: due ruoli per conquistarsi la conferma - Toro.it

Calciomercato Torino / Jacopo Segre ha giocato da mezzala nell’amichevole contro la Pro Vercelli, dopo due prove da regista. E Giampaolo…

Ha giocato per novanta minuti, segno evidente che Giampaolo in lui crede e non poco. Ma soprattutto si è messo in mostra da mezzala, dopo aver giocato le prime due uscite stagionali in cabina di regia. Nell’amichevole contro la Pro Vercelli, il Torino ha scoperto un altro Jacopo Segre, quello che in un centrocampo a tre può giostrare sul centrosinistra e offrire costanti inserimenti. Soprattutto nel primo tempo, quando la manovra granata scivolava più fluida, il 6 ha confermato di avere buona gamba e senso tattico.

Vagnati e Giampaolo possono confermarlo

Segre, giorno dopo giorno, si sta giocando la conferma. La fiducia di Giampaolo è già un buon segnale, ma lo è soprattutto la sua duttilità. Con il mercato ancora in pieno svolgimento, ogni scenario è ancora aperto. E non è dunque da escludere che, alla fine, il Toro possa deciderlo di tenerlo in rosa come utile alternativa.

Con il regista titolare che ancora deve arrivare dal mercato (Rincon si sta adattando, con abnegazione ma poca qualità), Segre è al momento la prima alternativa nel ruolo. E lo stesso si può dire per il comparto delle mezzali: oltre a Meité e Linetty, è disponibile il solo Lukic, nell’attesa del rientro di Baselli.

Vagnati e Giampaolo stanno considerando tutto questo, per stabilire una strategia sul calciatore. Che intanto gioca e mostra di avere tutte le carte in regola per affermarsi in Serie A.