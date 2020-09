Torino, Millico segna ma vuole garanzie: piace allo Spezia - Toro.it

Calciomercato Torino / Un gol in amichevole non basta: Millico vuole continuità nella prossima stagione. Si cerca un club in Serie A, e lo Spezia…

Dopo due tribune consecutive per qualche piccolo problema fisico, Vincenzo Millico ha giocato per la prima volta – in amichevole – nel 4-3-1-2 di Giampaolo (è stato tra i migliori: le nostre pagelle). Contro la Pro Vercelli ha giostrato da seconda punta al fianco di Zaza, segnando nel primo tempo il gol del momentaneo vantaggio granata (poi ribaltato da Rosso e Schiavon). Con Belotti in Nazionale e Falque in panchina, il 22 ha trovato spazio nel Torino dopo un avvio di stagione contraddistinto da mini-infortuni e insistenti voci di mercato.

Lo Spezia sulle tracce dell’ex Primavera

Il futuro di Millico non sarà deciso dall’amichevole contro la Pro. L’attaccante ha una sola esigenza per la prossima stagione, che ha fatto già presente alla dirigenza granata: vuole giocare, preferibilmente da titolare e preferibilmente in Serie A. Il Toro, però, difficilmente potrà garantirglielo.

Il mercato, fin qui, si è mosso poco. L’ex Primavera è nella lista dello Spezia, che però sta provando a riportare Iturbe in Italia. Le piste in Serie B (Cosenza in primis) sono in stand-by: prima si proverà a trovare una sistemazione in A. Perché difficilmente, in granata, Millico potrà avere lo spazio che chiede, nonostante il gol e i 72′ giocati in amichevole.