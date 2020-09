Torino, un centrale se partono Izzo e Lyanco: piace anche Cistana - Toro.it

Calciomercato Torino / La situazione in difesa: si aspettano le proposte giuste per Izzo e Lyanco. Intanto spunta anche Cistana nella lista di Vagnati

Una corsia è aperta al traffico, ma si procede a rilento, un’altra è bloccata per lavori. L’autostrada che porterà Davide Vagnati a completare la rosa del Torino è a viabilità limitata. Usciamo dalla metafora. La prima corsia è quella del regista. Le trattative sono aperte – Torreira e Vera più di Biglia -, ma lontane dalla svolta. La seconda corsia è quella da cui dovrebbero passare tutte le altre operazioni, ma è intasata perché senza cessioni non ci saranno acquisti. Il discorso vale anche per il difensore centrale. Qui sono due i candidati a partire – Izzo e Lyanco -, ma fin qui ancora manca la proposta giusta. E così, chi dovrà sostituirli resta solo su una lista, per il momento. E’ qui che si legge anche il nome di Andrea Cistana del Brescia, oltre ad Andersen del Lione e a Ferrari della Sampdoria.

Il Brescia vuole tenerlo, ma lui ambisce alla A

Il classe 1997 di proprietà del club di Cellino è finito nel mirino del Toro (ma anche in quello, tra le altre, di Fiorentina, Lazio e Napoli) dopo che ha accumulato 21 presenze da titolare nell’ultima Serie A: aveva iniziato da titolare, ma ha perso la seconda parte di stagione per un brutto infortunio alla caviglia. Ora si è ripreso e il Brescia vorrebbe trattenerlo per puntare subito a tornare nella massima serie.

Per questo ogni trattativa dovrà passare sotto la mannaia del patron delle Rondinelle. Servirà, insomma, un investimento importante. Il Torino lo sa bene, anche se al momento sta solo monitorando a distanza la situazione, lavorando invece alacremente per piazzare sia Izzo che Lyanco.

Il primo piace soprattutto alla Lazio, che però sta tentando nuovamente la pista Kumbulla, il secondo vuole lasciare a tutti i costi i granata ma fin qui ha raccolto – di concreto – solamente l’offerta poco convincente, per il club granata, dello Sporting Lisbona. Il Bologna resta sullo sfondo ma fin qui non ha affondato. E finché entrambe le situazioni non si sbloccheranno, la corsia resterà bloccata.