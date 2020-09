Torino, piace Ferrari oltre ad Andersen: ma in difesa serve sfoltire - Toro.it

Calciomercato Torino / Non solo Andersen del Lione, in difesa piace anche Ferrari del Sassuolo: anche lui ha già lavorato con Giampaolo

Per Davide Vagnati il regista è la priorità, ma non per questo sta tralasciando gli altri fronti, che si apriranno non appena il Torino porterà a termine le numerose cessioni che si prospettano da qui alle prossime settimane. Tra i partenti ci sono certamente due centrali, Izzo e Lyanco. Per questo sono almeno due i nomi tenuti in grande considerazione dal ds granata – e da Giampaolo – per andare a rimpolpare quella zona di campo. Il primo è Joachim Andersen, classe 1996, ex Samp oggi al Lione. Il secondo è Gian Marco Ferrari, che gioca al Sassuolo ma anche lui è stato allenato dal tecnico di Giulianova al Doria, nella stagione 2017/2018.

In difesa si aspettano gli addii di Izzo e Lyanco

Ferrari ha qualche anno in più sulle gambe – è nato nel 1992 -, ma garantirebbe affidabilità a Giampaolo, che vuole calciatori già pronti a calarsi nella sua idea di calcio, soprattutto se arriveranno a preparazione inoltrata.

A tal proposito, in difesa, i movimenti del Torino non sembrano prossimi a mettersi in moto. Per Lyanco ci sono colloqui in corso con Bologna e Sporting Lisbona, al momento poco proficui, mentre Izzo piace a Lazio e Roma ma ancora non si registra la svolta.

Senza le cessioni, come detto, Vagnati non affonderà né per Andersen né per Ferrari. Intanto però i due nomi trovano posto nella lista degli obiettivi. Molto dietro al regista, che resta la priorità.