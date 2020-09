Raiola prepara l’addio di Izzo: Toro pronto all’assalto di Andersen

Calciomercato Torino / Izzo, conteso tra diversi club di Serie A è pronto a fare la sua scelta: l’addio sbloccherebbe la trattativa per Andersen

Dopo i primi colpi in entrata, è ora per il Toro di effettuarne qualcuno in uscita. Tra i primi della lista c’è Armando Izzo, ormai convinto da tempo di voler proseguire la propria carriera altrove. Sono molte le pretendenti che fanno al corte al numero 5 granata e Raiola ha il colpo in canna pronto per essere sparato. Il 4-3-1-2 scelto da Giampaolo non farebbe al caso dell’ex Genoa, che predilige invece giocare nella difesa a 3. Questo sarebbe solo l’ultimo dei motivi aggiunti alla lista di quelli per lasciare il Torino, che intanto non resta con le mani in mano. Vagnati avrebbe infatti già mesos nel mirino il sostituto ideale: si tratta di Joachim Andersen, difensore dell’Olympique Lione classe ’96.

Calciomercato Torino: Izzo conteso tra diverse big di Serie A

Sembra perciò che le parti coinvolte siano arrivate ai dettagli per quanto riguarda la situazione di Izzo. Dopo una stagione sottotono, durante la quale non è più riuscito a trovare la sua dimensione ed ha anche perso il posto in Nazionale, il difensore granata è riuscito comunque a fare breccia nel cuore di molti. Dalla Lazio all’Inter, passando per Roma, Atalanta e Fiorentina: questi i club che hanno mostrato un certo interesse per il numero 5 del Toro. Le voci sui riflettori che puntano su Izzo sarebbe state confermate anche da Cairo, che ha affermato di aver ricevuto diverse richieste. Ora resta solo da scegliere ed il gioco è fatto.

Il Lione attende offerte concrete per Andersen

Intanto i granata si preparano a sostituirlo in fretta ed il profilo scelto è quello di Joachin Andersen. Prima scelta del Torino, il danese classe ’96 non è infatti tra gli incedibili del Lione, che attende offerte concrete per lasciarlo partire. L’addio di Izzo, in dirittura d’arrivo, potrebbe quindi finalmente dare il via libera a Vagnati e farlo trattare con i francesi. L’ex Sampdoria non ha trovuto la fortuna sperata alla corte di Rudi Garcia, rendendosi autore di prestazioni altalenanti. Le strade sono perciò pronte a prendere direzioni diverse e quella di Andersen potrebbe avere la Mole all’arrivo.